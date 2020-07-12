В Казыгуртском районе Туркестанской области местный предприниматель Ерлан Досанбаев передал в центральную районную больницу пять комплектов кислородного концентратора.

«В связи с распространением эпидемии, к сожалению, ситуация в стране осложняется. В лечебных учреждениях сейчас очень много больных. Врачи работают круглосуточно. Данное устройство имеет большие возможности для пациентов. Теперь врачи смогут оказать своевременную помощь больным с помощью кислородного концентратора», — отметил главный врач районной больницы Б. Ережепов, выразив благодарность меценатам.