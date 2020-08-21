На священной горе Казыгурт, которая находится в одноименном районе Туркестанской области, появились миниатюрные пирамиды.

Эту гору жители юга считают священной, при всей ее небольшой высоте (высшая точка 1768 метров над уровнем моря), восхождение легким не бывает. Ходят сюда не только любители восхождений, но и многочисленные паломники.

Сакральный курган, расположенный в 40 км от Шымкента, известен не только тем, что здесь когда-то проходил Великий Шелковый путь. Скорее славится многочисленными легендами. Самая знаменитая из них повествует о том, что к вершине этой горы причалил Ноев (Нухов) ковчег. Как бы подтверждая этот факт, несколько лет назад современники установили здесь стилизованный макет Ноева ковчега.

А тут вдруг пирамиды! Поднявшиеся на гору туристы задались вопросом: Какая такая взаимосвязь существует между Казыгуртом и Египтом и кто это сделал?

Вопрос был адресован в пресс-службу акимата Туркестанской области.

— Четыре пирамиды на горе возвел житель Шымкента Артыгалиев Шералы. Несколько раз местный акимат предупреждал его о незаконности постройки и даже подал на него в суд за самозахват земли. Однако, мужчина продолжает возводить пирамиды. Сотрудникам Казыгуртского акимата и местным полицейским он объяснил причину своего строительства тем, что во сне ему был дан знак о том, что построенные на горе Казыгурт пирамиды спасут Казахстан и мир от пандемии коронавируса».

Как позже сообщили в акимате Казыгурского района, мужчина должен был снести пирамиды.