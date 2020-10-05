Избиение двух несовершеннолетних детей взбудоражило Казнет.

Шокирующие кадры попали в социальные сети 4 октября. Как оказалось, ужасающее видео с избиением сняла мать подростков, после чего обратилась в полицию Казыгуртского района Туркестанской области с заявлением. Нам удалось отыскать жену подозреваемого и поговорить с ней.

Крик, удары рукой в лицо, детский плач и мольбы о прекращении истязаний — такие шокирующие кадры сегодня бурно обсуждаются в социальных сетях. Автором скандального видео оказалась мать несовершеннолетних детей — Махаббат Абдираимова. По словам Махаббат, побои от супруга были систематически практически с 2011 года, после того как муж напивался и приходил домой. А дети ощутили на себе весь отцовский гнев с 2016-го.

Махаббат Абдираимова, пострадавшая: Мой муж говорит, что его так воспитывали, и он воспитывает таким образом наших детей. Он постоянно избивает детей после того, как выпьет. А если он один раз выпьет, то пьет не переставая месяц — два, потом пауза дней 10. А потом все повторяется снова. Я уже боюсь, что рано или поздно он сделает инвалидами моих детей. Я не хочу так больше жить с ним.

По словам Махаббат, в тот злополучный день муж в очередной раз пришел домой подшофе, дети играли во дворе, когда горе-отец позвал их домой и начал избивать. Женщина занималась хозяйственными делами по дому, когда услышала плач детей и решила заступиться. Но, получила порцию ударов и брани. После чего начала скрытно снимать все на видео. Крики слышали и соседи, вот только то, что происходит в чужом доме, они не знали.

Ержан Бекжигитов, сосед пострадавших: Редко, изредка доносились крики, а что на самом деле происходило в доме, мы не знали. Я думал всегда, что это дети играют и кричат. Но вчера мы увидели в сетях ролик и после этого поняли, что это наши соседи. Главу этой семьи я видел иногда подвыпившим и не думал, что он может избивать жену и детей.

Видео с избиением несовершеннолетних заинтересовало и сотрудников полиции. Кроме того, в тот же день с заявлением об избиении супругом собственных детей в отдел полиции обратилась жена подозреваемого.

Салтанат Каракозова, официальный представитель департамента полиции Туркестанской области: Полицией Туркестанской области взят под стражу мужчина, который избивал собственных детей. В отношении него проводится до судебное расследование по статье 110 части 2 «Истязание несовершеннолетних». Назначены экспертизы и в ходе до судебного расследования будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

В случае если суд признает виновным главу семейства в систематическом избиении двух несовершеннолетних, не повлекшем причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, то ему грозит ограничение либо лишение свободы сроком от 4-х до 7-ми лет.

Бахром Абдуллаев