Полицейские Туркестанской области его задержали. Он ранее был судим.

В дежурную часть Казыгуртского РОП примерно в 21:40 ч. вечера поступило сообщение о том, что неизвестный мужчина разгуливает на улице с оружием. На место происшествия сразу же выехали сотрудники криминальной полиции и следственно-оперативной группы. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого возле одной из бань, сообщает Пресс-служба ДП Туркестанской области.

При обыске задержанного оперативники обнаружили в салоне автомашины «Лада» и изъяли обрез охотничьего оружия, принадлежащий пассажиру. Кроме того, рядом с обрезом оперативники обнаружили патроны 12 калибра.

Подозреваемый оказался местным жителем, ранее судимым, которого доставили в районный отдел полиции.

Данный факт зарегистрировали по статье 287 УК РК » Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств». Подозреваемый арестован. В настоящее время собранные материалы направлены в суд для принятия законного решения.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан об уголовной и административной ответственности за незаконное хранение и ношение огнестрельного и иного оружия и боеприпасов.

Если же вы владеете какой-либо информацией о фактах незаконного оборота оружия, то незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 102.