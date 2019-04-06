Весна 1995 года стала последней для 17 бойцов тогда еще внутренних войск РК. Военнослужащие воинской части 6506 из Шымкента на протяжении пяти часов сражались с моджахедами на таджико-афганской границе, в Пшихварском ущелье. Таких боевых потерь Казахстан еще не знал.

Вот их имена: Еркин Байгабылов, Бауыржан Далабаев, Имомаддин Жуматов, Дастан Нурметов, Тахир Раимжанов, Еркебулан Макажанов, Радик Каймулдиев, Ержан Абдиев, Жаксылык Жансугиров, Ербол Бекебаев, Канат Едырышов, Ержан Байбагысов, Ербол Исабаев, Михаил Мартыненко, Анатолий Мешков, Алихан Огизбаев, Калмахан Бакбаев. Все погибшие посмертно награждены российской медалью «За отличие в службе» I степени. Указом Первого президента Казахстана пятеро из погибших военнослужащих награждены орденами «Айбын» II степени, 12 – медалями.

На базе воинской части 6506 Национальной гвардии РК о подвиге не забывают. Ежегодно здесь собираются ветераны, солдаты срочной службы и горожане. Минута молчания, слезы товарищей и близких. Все помнят подвиг бойцов.

Вспоминает своего погибшего сына Уркия Бакбаева. В том неравном бою погиб ее сын — старшина Калмакан Бакбаев. Бабушка рассказывает, что даже не знала о том, что сын уходит на войну.

«Когда уходил Калмахан, он мне не говорил этого. Потом только я узнала, что он уехал воевать. Для меня это был шок. Я писала ему письма, просила вернуться, но все попытки были тщетны. Потом этот страшный день, когда привезли тело сыночка. Не дай Бог, никому этого испытать. Пусть будет мир на нашей земле», — говорит Уркия Бекбаева.

Погибших на таджико-афгнаской границе почтили минутой молчания и возложили цветы, к монументу памяти погибших солдат.

Шуддин Саидов