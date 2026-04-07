В Шымкенте почтили память солдат, погибших на таджикско-афганской границе

В парке Абая в Шымкенте прошёл митинг памяти, посвящённый 17 военнослужащим войск правопорядка, героически погибшим на таджикско-афганской границе 7 апреля 1995 года.

В мероприятии приняли участие ветераны Внутренних войск, воины-интернационалисты и личный состав воинской части 6506 Национальной гвардии. Традиционно митинг начался с возложения венков и минутой молчания почтили память погибших.

Командир части 6506 полковник Марат Рахпанов напомнил о трагических событиях: в ущелье Пшихавр сводная рота подверглась нападению моджахедов, 17 солдат погибли, 33 получили ранения. Ветераны также поделились воспоминаниями о героизме своих товарищей.

Аналогичные памятные мероприятия прошли и в других воинских частях Шымкента.

С 1993 по 1999 год более двух тысяч военнослужащих Внутренних войск выполняли боевые задачи на внешних границах СНГ, а события 7 апреля 1995 года стали одними из самых трагических в истории службы.