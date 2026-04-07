Память о героях Пшихаврского ущелья жива

Красные гвоздики а затем минута молчания. В парке Абая в состоялся митинг в память о тех кто пал в неравном бою на границе 31 год назад. Вспомнить героизм 17-ти солдат пришли ветераны внутренних войск, воины-интернационалисты, а также личный состав воинской части 6506. Собравшиеся говорят, что таджикско-афганский конфликт изменил судьбы многих людей.

«Организаторы подчеркнули, имена героев, проявивших мужество в бою, должны навсегда сохраниться в памяти людей. Именно поэтому к участию в подобных мероприятиях активно привлекается молодёжь, чтобы подрастающее поколение знало важные для страны события и историю», — говорит Абдигаппар Мадибеков, председатель шымкентского филиала ОО «Ветераны боевых действий на Таджикско-Афганской границе».

«Сегодня участвуют ветераны, служившие на таджикско-афганской границе, а также военнослужащие и школьники. Главная цель — воспитание патриотизма у молодёжи, формирование готовности защищать страну и знать свою историю», — поясняет Руслан Бектурсынов, начальник начальник отделения ВиСПР.

Подвиг не будет забыт. Напомним, что бой в районе Пшихаврского ущелья в 1995 году длился более четырёх часов. В результате погибли 17 военнослужащих, ещё 33 получили ранения.