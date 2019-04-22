Заместитель акима Шымкента Бауыржан Мамыталиев на своей странице в Инстаграм рассказал о том, что нужно сделать, чтобы узаконить перепланировку.

Продолжаю делиться с вами полезной информацией на основе ваших вопросов.

Итак, как правильно узаконить перепланировку? Предлагаю актуальную схему действий:

1) Нотариально оформляете согласие собственников жилья на перепланировку;

2) Нотариально оформляете согласие соседей на перепланировку;

3) Заказываете технический проект будущей перепланировки в проектной организации;

4) Делаете перепланировку (ремонтные работы);

5) Составляете акт приемки в эксплуатацию собственником, который согласовываете с автором технического проекта (проектной организации). На акте должна быть подпись и печать проектной организации;

6) Сдаете акт приемки в ЦОН, где получаете зарегистрированный в Управлении архитектуры и градостроительства и Министерстве юстиции документ.