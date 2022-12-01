Туркестанская больница полностью перешла в цифровое пространство

В Туркестанской Центральной городской больнице 17 профильных отделений оказывают медицинскую помощь больным. Больница на 340 коек на 100% сегодня оцифрована.

Здесь все необходимые документы выдаются в электронном виде. А база учреждения оснащена новейшими технологиями.

Центральная больница в областном центре Туркестанской области оказывает медицинскую помощь населению города и жителям прилегающего района. В медучреждении на 340 коек, функционируют 17 профильных отделений.

В больнице открыт центр консультативно-диагностической помощи, который обслуживает пациентов по 27 профильным специальностям. Лечебное учреждение полностью перешло на безбумажное ведение медицинской документации — в цифровое пространство.

Амирхан Сандыбаев, заведующий отделением центральной городской больницы г. Туркестана:

«Каждый гражданин Казахстана, в соответствии со статьей 29-ой, имеет право на получение бесплатной медицинской помощи в рамках закона. Мы на 100 процентов перешли на цифровизацию. Документы, выдаваемые в нашей больнице — копии истории болезни, листки и справки о нетрудоспособности, их пациенты получают в электронном виде. Находясь даже дома, любой пациент имеет право на дистанционное получение выписки из поликлиники, в которой он зарегистрирован».

Раньше специалисты принимали около 10 тысяч пациентов за целый год, а в этом году за 10 месяцев в больницу обратилось более 13 тысяч человек. В основном, обращаются с кардиологическими, неврологическими заболеваниями и инсультами. Врачи оказывают помощь круглосуточно.

Как говорят руководители медучреждения, в больнице достаточно высококлассных специалистов. 56% врачей — специалисты высшей категории. Медики активно обмениваются опытом с коллегами. В учреждении с начала года, в рамках мастер-классов, проведены челюстно-лицевые хирургические операции более 30 пациентам.

Амирхан Сандыбаев, заведующий отделением центральной городской больницы г. Туркестана:

«По принципу «безопасная медицинская помощь» у нас во всех коридорах, кабинетах, операционных и реанимационном отделениях установлены камеры. Все это централизовано, записывается и хранится в одном месте. Пациенты, родственники или правоохранительные органы, в случае необходимости с разрешения администрации больницы, имеют право брать записи. Здесь работает более 30 камер и между ними установлена дополнительная аппаратура, количество достаточное для надёжного контроля».

В центральной больнице скоро откроется 3 новых отделения. Ангиохирургическое планируется ввести в эксплуатацию до конца года, отделения ревматологии и ортопедии откроются в начале следующего года. Ожидается, что в итоге одновременно лечиться здесь смогут 380 человек. Прежде всего, повышение качества медицинских услуг требует развития сферы электронного здравоохранения и перехода на безбумажный документооборот. И в этой области активно ведется работа, которая приносит свои плоды.