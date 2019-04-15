Государственные услуги доступные в электронном виде

Департамент государственных доходов по Туркестанской области доводит до сведения налогоплательщиков о возможности представления нижеуказанных государственных услуг, осуществляемых органами государственных доходов, посредством электронного канала: (egov.kz, cabinet.salyk.kz, elicenze.kz, портал Астана-1)

№

Наименование государственной услуги ссылки

1.Регистрационный учет лиц, занимающихся частной практикой — www.egov.kz

2.Регистрация налогоплательщиков — www.egov.kz

3.Регистрационный учет плательщиков налога на добавленную стоимость — www.cabinet.salyk.kz

4.Регистрационный учет в качестве электронного налогоплательщика — www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

5.Присвоение персонального идентификационного номера (ПИН-код) производителям (импортерам) отдельных видов нефтепродуктов, а также на товары производителей и импортеров некоторых видов подакцизной продукции, авиационного топлива и мазута — www.cabinet.salyk.kz

6.Выдача лицензии на производство табачных изделий — www.elicenze.kz

7.Выдача лицензии на производство этилового спирта — www.elicenze.kz

8.Выдача лицензии на производство алкогольной продукции — www.elicenze.kz

9.Выдача лицензии на хранение и оптовую реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и оптовой реализации алкогольной продукции на территории ее производства — www.elicenze.kz

10.Выдача лицензии на хранение и розничную реализацию алкогольной продукции, за исключением деятельности по хранению и розничной реализации алкогольной продукции на территории ее производства — www.elicenze.kz

11.Представление сведений об отсутствии (наличии) задолженности, учет по которым ведется в органах государственных доходов — www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

12.Подтверждение резидентства Республики Казахстан — www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

13.Выдача учетно-контрольных марок на алкогольную продукцию (за исключением виноматериала и пива) — www.cabinet.salyk.kz

14.Выдача акцизных марок на табачные изделия — www.cabinet.salyk.kz

15.Приостановление (продление, возобновление) представления налоговой отчетности — www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

16.Прием налоговой отчетности — www.cabinet.salyk.kz

17.Отзыв налоговой отчетности — www.cabinet.salyk.kz

18.Проведение зачетов и возвратов уплаченных сумм налогов, других обязательных платежей в бюджет, пени, штрафов — www.egov.kz

19.Возврат налога на добавленную стоимость из бюджета — www.cabinet.salyk.kz

20.Прием налоговых форм при экспорте (импорте) товаров в Евразийском экономическом союзе» www.cabinet.salyk.kz

21.Проведение квалификационного экзамена лиц, претендующих на право осуществлять деятельность администратора (временного администратора, реабилитационного, временного и банкротного управляющих) — www.egov.kz

22.Включение в реестр уполномоченных экономических операторов — www.elicenze.kz

23.Включение в реестр таможенных представителей — www.elicenze.kz

24.Включение в реестр таможенных перевозчиков — www.elicenze.kz

25.Таможенная очистка товаров

портал Астана-1

26.Включение в реестр владельцев складов временного хранения — www.elicenze.kz

27.Включение в реестр владельцев таможенных складов — www.elicenze.kz

28.Включение в реестр владельцев свободных складов — www.elicenze.kz

29.Включение в реестр владельцев магазинов беспошлинной торговли — www.elicenze.kz

30.Выдача выписок из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам — www.cabinet.salyk.kz

www.egov.kz

Регламенты государственных услуг, оказываемых органами государственных доходов РК по ссылке:

http://kgd.gov.kz/…/content/reglamenty-gosudarstvennyh-uslug.