Что делать с предпринимателями, которые отказываются принимать безнал?

Переводов нет, принимаем только «наличку».

О таком формате оплаты с нового года стали всё чаще заявлять продавцы в магазинах у дома, на рынках и торговых точках. Многие отказываются принимать оплату онлайн-переводом или через QR-код. Таким образом предприниматели пытаются скрыть поступление доходов от государства.

С 1-го января налоговики отслеживают платежи переводами. Не у всех продавцов есть и кассовые аппараты. Некоторые, не стесняясь, просят покупателей платить наличными даже через статусы в ватсап.

Люди, не имея при себе наличных, вынуждены искать банкоматы, либо другой магазин, где принимают безналичную оплату. При этом казахстанцы разделились во мнении, одни по старинке платят наличными, другие говорят, что давно не носят с собой купюры.

«Наличка была она всегда, это сейчас все привыкли каспи переводом оплачивать», — говорит жительница Шымкента.

«Уже привыкли к переводам, привыкли к кэшбекам и это удобно», — говорит жительница Шымкента.

«Лучше платить наличкой, чем переводом, постоянно в кармане», — говорит жительница Шымкента.

Некоторые магазины из-за обязательного налогообложения всех доходов, повысили цены на товары. По словам экономистов, такая перемена в способах оплаты может привести к снижению объема безналичных платежей. При этом в нашей стране для малого и среднего бизнеса предусмотрены не самые высокие налоги.

«Чтобы этого не было, один из тех вариантов, надо вводить цифровую валюту в Казахстане, то есть хочешь, не хочешь все равно безналичным платежом будет. А если есть лазейка, то предприниматели стараются укрывать свои доходы, это не хорошо, это может привести к росту теневой экономики. Хотя и до этого перед налоговой они не отчитывались, выходит они не платили 22-23 года. У каждого гражданина Казахстана должны быть обязательства перед государством. У нас медицина бесплатная, школа, дороги. Все это делается, социальная инфраструктура за счет налоговых поступлений. Это не должно быть только с крупного бизнеса каждый должен быть социально ответственным. Для этого государство сделало низкие налоги, но все равно есть те, кто любит не платить налоги», — говорит Арман Байганов, экономист.

В департаменте госдоходов говорят, на предпринимателей, которые принимают только наличную оплату и не выдают чеки нужно писать жалобы.

«Мы призываем граждан содействовать налоговым органам и требовать чек. Если отказывают в выдаче чека, отказывают в безналичном переводе, обратиться в территориальные органы государственных доходов в письменной форме. Отказ в принятии безналичных платежей является незаконным. Хотелось бы отметить налоговым кодексом предусмотрены упрощенная система налогообложения для малого и микробизнеса, учитывая, что вступило в силу декларирование, в случае если предприниматели в настоящее время скрывают свои доходы либо занижают, то в дальнейшем возникнет у них расхождение, их расходы не будут соответствовать задекларированным. И эти доходы будут облагаться по ставке в 10%. Здесь стоит задуматься заплатить сейчас легально или заплатить налог в 10%», — говорит Асемгуль Мустафина, заместитель руководителя управления администрирования доходов физических лиц КГД МФ РК.

На первый раз предприниматель получит предупреждение. Если нарушение повторится в течение года, то продавцам грозит штраф от 40 МРП, а это порядка 148 тысяч тенге.