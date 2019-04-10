Минимальный взнос для кандидатов составит 50 минимальных заработных плат.

50 минимальных заработных плат составит взнос кандидатов в Президенты РК. Об этом сообщил заместитель председателя ЦИК Константин Петров, передает Zakon.kz.

Минимальный взнос для кандидатов составит 50 минимальных заработных плат, то есть 2 млн 125 тыс. тенге. В случае, если кандидат победит в выборах или наберет более 5%, взнос вернут.

Помимо этого, для регистрации в качестве кандидатов в Президенты выдвиженцам необходимо представить в ЦИК справку органа госдоходов о сдаче им (ей) и супругом (супругой) декларации о доходах и имуществе по состоянию на первое число месяца выдвижения, то есть на 1 апреля 2019 года. А также медицинское заключение о состоянии своего здоровья.

Этап регистрации кандидатов продлится до 18.00 часов 11 мая 2019 года.