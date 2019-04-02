Первый вице-министр сельского хозяйства Республики Казахстан Айдарбек Сапаров провел встречу с делегацией из провинции Фуджин (Китай). В мероприятии также приняли участие аким Павлодарской области Б. Бакауов и управляющий директор АО «НУХ «КазАгро» А. Джувашев.

С китайской стороны во встрече приняли участие член постоянного комитета муниципального комитета Фучжоу, секретарь муниципального комитета Фучин Ван Джинзу, министр Объединенного фронта труда провинции Фуджин Чэнь Цуньфэн и другие.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса. Так, первый вице-министр сельского хозяйства Сапаров А.С. отметил успешность реализации совместных казахстанско-китайских проектов, такие как ТОО «Тайынша май» по переработке масличных культур в Северо-Казахстанской области и ТОО «Bio Grain» по глубокой переработке зерновых и масличных культур в Костанайской области.

В свою очередь, аким Павлодарской области Бакауов Б.Ж. отметил привлекательность региона и заверил о полной готовности оказания поддержки в реализации инвестиционных проектов на территории нового агроиндустриального парка.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу по созданию производств по глубокой переработке сельскохозяйственной продукции на территории Республики Казахстан, а также китайские предприниматели проявили желание посетить Павлодарскую область для ознакомления с местным инвестиционным климатом.