Южане – народ доверчивый, временами просто наивный. Все разговоры «северян» о нашей хитрости и предприимчивости – это враки и идут они от элементарной зависти к нам. Мы как были простаками, так ими и остались. И напомнили мне об этом не кто-нибудь, а сотрудники АО «Фонд развития предпринимательства «Даму».

К ним в головной офис едва ли не еженедельно поступают сигналы о том, что то в одном, то в другом городе Туркестанской области обманули людей под предлогом содействия им в получении денег от этого фонда. Напомню, Фонд «Даму» оказывает поддержку отечественным предпринимателям по кредитованию их проектов. За эти услуги фонд с них денег не берет. Консультирование, сопровождение проектов проводится тоже бесплатно. Разумеется, предпринимателям хочется оперативности – быстрей-скорей! Вот это им и обещают разного рода мошенники. Разумеется, свои посреднические услуги они оценивают в немалые суммы. Человек отдает свои деньги и ждет, ждет, ждет…

Немало мошенников – «помогаек» у нас вьется вокруг СпецЦОНов: кому права надо получить, кому номера новые пробить. Лакомым куском для всякого рода прохиндеев остается давно возделываемая ниша – получение жилья по госпрограммам. Поставить на очередь, продвинуть по очереди, получить квартиру в желаемом доме, на желаемом этаже… Все это тоже делается не забесплатно.

В 2018 году (по информации Комитета по правовой статистике и спецучетам Генпрокуратуры РК) в стране было зарегистрировано 263,1 тыс. преступлений. Это и убийства, разбои, грабежи, квартирные кражи и так далее. Так вот доля преступлений, квалифицированных как мошенничество, в их числе составляет более 11%. В прошлом году в Шымкенте было зарегистрировано 2346 фактов мошенничества, впереди нас только города Нур-Султан (бывш. Астана) и Алматы. Стоит признать, в южной столице случаев мошенничества в три раза больше, чем у нас.

Давайте, вспомним, где нас чаще всего дурят, где мы сталкиваемся со случаями мошенничества? Первое, что приходит на ум – это торговые точки (базары, магазины, торговые центры), здесь нас могут поджидать три «чуда» – обвес, обмер, обсчет. Помните, шымкентские базары – зона особого риска. Здесь возможно все. К примеру, вам могут подложить продукт не первой свежести. Начался сезон грибов – вместе с красивыми сухими грибочками, вы можете принести домой моченые или червивые. И все это благодаря одному нехитрому приему под названием «темный пакет». Выбираете вы, скажем, те же грибы, а в непрозрачном пакете, который держит в руках услужливый продавец, уже лежат трухлявые дары природы…

В стационарном магазине вас может ожидать другой «сюрприз» – разные цены (на витрине одна – на кассе другая, дороже). Или просроченный товар. Может быть все! Ничего страшного, просто не теряйте бдительности. Еще любимая сфера мошенников – обмен денег. Вам могут подсунуть «куклу» – пачку денег, в которой только верх, низ и середина – это настоящие деньги, все остальное – аккуратно нарезанная бумага.

Что еще? Финансовая пирамида. Наверняка, кто-то из сослуживцев, соседей, родственников вам предлагал «вложиться» под верную прибыль.

«Классика» жанра – наперсточники.

Многие владельцы автомобилей знакомы с автоподставой – специально подстроенной автоаварией с имитацией вины другого водителя. Цель – получить с «лоха» солидную денежную компенсацию.

Многие пенсионеры попадались и на такую мошенническую уловку, как продажа изделий медицинского назначения, которые излечивают неизлечимые болезни (гарантия – «мамой клянусь!»)

Ширится сеть видов мошенничеств с помощью мобильных телефонов, мошенничеств в интернете, там давно уже есть своя классификация – «нигерийские письма»; мошеннические интернет-казино и так далее.

Как уберечь себя и своих близких от проходимцев?

Для этого надо постараться сохранять бдительность, умную, трезвую голову, быть критичными. Встречаясь с такими людьми, всегда будьте настороже, если человек хочет активно «влезть» вам в душу. Далеко не всегда это происходит от чистого сердца. Задумайтесь: что движет вашим назойливым «другом». Возможно, элементарная корысть. «Ты – самый лучший, верный мой друг. Таких как ты – единицы. Выручи, возьми для меня кредит. А я все тебе отдам, со временем, клянусь!»

Почаще вспоминайте случаи, да хоть из фильмов, из услышанных рассказов, когда из-за излишней доверчивости человек потерял работу, квартиру, друга, любимого человека, состояние, а в итоге потерял веру в честность, порядочность, в доброту.

Если вернуться к первому примеру, то в случае с фондом «Даму», надо обращаться не к сомнительным посредникам, а в официальный офис учреждения. В Шымкенте он расположен по улице Байтурсынова, 88в. Или по номеру телефона 1408…

И еще – надо стараться самим не встать на тропу обмана. Как минимум, это чревато, ухудшением кармы. У американского писателя Чарльза Буковски есть такой афоризм: «Если у тебя получилось обмануть человека, это не значит, что он дурак, это значит, что тебе доверяли больше, чем ты этого заслуживаешь». Когда-то эти слова меня потрясли до глубины души. Сразу из памяти повыползали примеры из личной далеко небезгрешной биографии: не возвращенная знакомому книга, невыполненное обязательство…

Да, доверяй, но проверяй. Этот совет универсален во все времена.

Фарида Шарафутдинова