Конкурс Amazing People Prize проведут в Центральной Азии

Ассоциация развития гражданского общества «АРГО» проводит конкурс гражданских инициатив в Центральной Азии.

Цель конкурса — представить обществу уникальные, вдохновляющие проекты гражданских активистов, которые привели к конкретным результатам и реальным позитивным изменениям. Участие в конкурсе могут принять гражданские активисты (лидеры НКО, бизнеса, местных сообществ и просто активные граждане) из Центральной Азии, которые реализовали свои проекты 2017-2018 годах. Особое внимание будет уделено проектам в области прав человека, людей с инвалидностью, гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин, гражданского участия, молодёжи, окружающей среды, образования.

«Мы ищем проекты, которые действительно были бы направлены на решение проблем общества. Наш конкурс направлен на популяризацию, широкое освещение и распространение лучших примеров гражданской активности», — говорит Кайша Атаханова, директор региональных программ Ассоциации развития гражданского общества «АРГО».

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку до 19 апреля 2019 г. 18:00 времени Астаны (GMT+6). Победители будут определены путём открытого онлайн-голосования на сайте cso-central.asia.

Церемония награждения состоится во время 10-й Международной конференции «Истории развития: взгляд изнутри» 11 июня 2019 года в г. Алматы.

По всем вопросам пишите организаторам конкурса на conference@argonet.org.

