Сотрудники Роспотребнадзора и врачи Сургутской окружной клинической больницы провели собственное расследование причин вспышки заболеваемостью корью в Сургуте, передает ugra-news.

Стало известно, что инфекцию привезли в округ гости из Казахстана, а именно из города Шымкента: четверо детей от двух до 10 лет, а также один взрослый. При этом все они являются родственниками. Чтобы не допустить распространения болезни, врачи экстренно привили 16 сургутян из круга контактировавших с семьей, в числе которых один ребенок.

— Все заболевшие были не привитыми. Чтобы не допустить эпидемии, мы провели расследование, выявив круг лиц, вступавших в контакт с больными. Не прошедших вакцинацию от кори в этом круге оказалось 16 человек. Кто-то из них был привит только однократно, то есть не прошел процедуру ревакцинации. Каждый из них находится на контроле у врачей, ежедневно их осматривают, признаков заболевания ни у кого нет, — рассказала врио начальника управления Роспотребнадзора по Сургуту и Сургутскому району Елена Пинженина.

Заболевшие гости округа сейчас находятся в больнице под наблюдением медиков. Пока окончательный диагноз им не поставлен — пробы отправлены в референц-центр мониторинга коревой инфекции в Новосибирске.

— На сегодняшний день в Сургутскую окружную клиническую больницу госпитализировано пять человек. Из них четверо детей и один взрослый. Состояние двух детей оценивается как средней степени тяжести. Трое пациентов в удовлетворительном состоянии. Все получают медицинскую помощь в полном объеме, — отметили в пресс-службе СОКБ.