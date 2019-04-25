В департаменте охраны общественного здоровья по Шымкенту прокомментировали информацию о том, что жители нашего города привезли в российский город Сургут корь.

«В случаях, когда регистрируется заболеваемость у казахстанцев, находящихся в другой стране, в адрес Министерства здравоохранения Республики Казахстан должно поступить соответствующее извещение о регистрации заболевания. Однако, на сегодняшний день от Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК в ДООЗ г.Шымкент извещение о регистрации больных с подозрением на корь из г. Шымкент в Сургутской окружной больнице РФ не поступало», — сообщает Департамент.

Кроме того в Департаменте нет конкретных сведений о том, кем они являются, их возраст, адрес, а также дата заболевания.

Даже если заболеваемость корью будет подтверждена, неизвестен очаг заражения этих людей инфекцией. Так как сейчас корь регистрируется не только в Казахстане, но и во всех странах ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и в России.

На сегодняшний день по городу Шымкент зарегистрирован 831 случай заболеваемости корью. Из них среди детей до 14 лет – 610 случаев. Из 610 случаев 488 дети, не привитые против кори.

Стоит отметить, данные показатели указывают лишь на сезонный подъем заболеваемости корью, так как эпидемией считается если показатель заболеваемости составляет 5% от общего числа населения города.

Напомним, что сотрудники Роспотребнадзора и врачи Сургутской окружной клинической больницы провели собственное расследование причин вспышки заболеваемостью корью в Сургуте, передал ugra-news.

Им стало известно, что инфекцию привезли в округ гости из Казахстана, а именно из города Шымкента: четверо детей от двух до 10 лет, а также один взрослый. При этом все они являются родственниками. Чтобы не допустить распространения болезни, врачи экстренно привили 16 сургутян из круга контактировавших с семьей, в числе которых один ребенок.