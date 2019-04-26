Сургутские медики получили лабораторные результаты анализов пятерых пациентов клинической больницы. Пробы на корь оказались положительными, пишет Оsurgut.com.

Все пациенты — члены одной семьи. Родственники приехали в город из Казахстана, откуда и привезли инфекционное заболевание. В ходе эпидемиологического расследования установлено, что у приезжих имелся прямой контакт с заболевшими корью в Шымкенте.

Все заболевшие были не привиты.

Для подтверждения диагноза биопробы были отправлены в референс-центр по мониторингу за корью и краснухой в Новосибирск. Ожидая результатов, медики в качестве меры предосторожности привили всех сургутян, контактировавших с больными.

Таких оказалось 16. Сейчас горожан, у которых бы подозревали корь, в Сургуте нет. Медики рассказали, что пациенты с корью чувствуют себя удовлетворительно.