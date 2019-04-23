В Кендерли-Каясанскую заповедную зону выпустили 600 дроф-красоток. Эта птица занесена в Красную книгу как исчезающий вид редких степных птиц, передает ИнАктау.

«Красотки» прилетели в Мангистау авиарейсом из Шымкента, где их вырастили в специальном питомнике. Еще несколько часов на автомобиле и птицы оказались на воле. В природу выпускают дрофу, генетически максимально приближенную к дикой птице.

Холодное время года дрофа-красотка проводит в зимних вольерах, где при помощи специальных установок выдерживается температурный, световой и другие режимы, максимально приближенные к естественным природным условиям, когда дрофа находится в перелете. Такие условия создаются для того, чтобы птица почувствовала, что она якобы мигрирует.

«Шейхи из Абу-Даби приезжают к нам охотиться. Согласно договору, они обязаны восполнять потери. Ежегодно привозят и выпускают несколько сотен птиц. В прошлом году выпустили 500, в этом – 600. Еще в 2006 году в региона обитало около 100 тысяч этих птиц, сейчас их количество достигает 200 тысяч», — рассказал охотовед Есендос Джумажанов.

Данный проект является составной частью международной программы по разведению дрофы для предотвращения ее исчезновения по всему ареалу обитания. Ее ведет Международный фонд охраны дрофы (МФОД), основанный президентом ОАЭ шейхом Халифом Бен Зайд аль-Нахайян с целью восстановления и сохранения численности дрофы-красотки в мировом масштабе.

Поэтому для участия в определении мест, наиболее приемлемых для обитания птиц, к нам в Казахстан приезжали специалисты-экологи из других стран.

Финансирование мероприятия осуществляется Государством Объединенные Арабские Эмираты совместно с Комитетом лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Данное мероприятие проводится в развитие природоохранных программ, реализуемых в рамках международных соглашений, заключенных между нашими странами, начиная с 2001 года.