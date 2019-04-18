Продолжаются рейды по выявлению незаконного срыва занесенных в Красную Книгу РК тюльпанов Грейга и Кауфмана и фактов их продажи вдоль дорожных трасс и в других местах. Особенно строгое наказание понесут те, кто срывает дикорастущие тюльпаны Грейга.

Об этом сообщил на специальном брифинге в СЦК старший инспектор природоохранной группы управления службы местной полиции департамента полиции Нурлан Туманбаев.

А о мерах по сохранению тюльпанов рассказал руководитель отдела региональной инспекции лесного хозяйства Хамит Жорабеков.

«За срывание тюльпанов Грейга и Кауфмана предусмотрена уголовная ответственность по статье 339 Уголовного Кодекса РК, — сказал Н. Туманбаев. — В случае доказательства вины нарушителю решением суда вменяется штраф в размере 3000 МРП или лишение свободы. С начала года в области официально зарегистрированы факты срыва 57 тюльпанов».

Руководитель отдела ГПНП «Сырарья-Туркестан» Гани Назарбек констатирует: отдыхающие на природе не считают зазорным сфотографироваться с сорванными цветами и выложить снимки в социальные сети. Таких нужно выявлять и привлекать к ответственности, считает специалист.