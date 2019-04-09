Кто может стать президентом Казахстана

Кто может претендовать на пост президента Казахстана? Tengrinews.kz рассказывает о требованиях к кандидатам, которые определены Конституцией и законом «О выборах в Республике Казахстан».

В статье 41 Конституции говорится, что президентом может быть избран гражданин РК по рождению, не моложе 40 лет, свободно владеющий государственным языком (казахский язык), проживающий в Казахстане последние 15 лет и имеющий высшее образование. Знание казахского языка и время проживания в стране будет проверять (устанавливать) Центральная избирательная комиссия. По статье 33 не имеет права избираться гражданин, признанный судом недееспособным, а также содержащийся в местах лишения свободы по приговору суда.



В Конституционном законе о выборах, в главе 10, есть дополнительные требования к кандидату в президенты: он должен иметь не менее пяти лет опыта работы на госслужбе или на выборных государственных должностях. Выдвижение кандидатов в президенты начинается с дня, следующего за днем объявления. И заканчивается в 18.00 по местному времени за два месяца до выборов. В 2017 году был подписан закон, предусматривающий запрет на самовыдвижение кандидатов в президенты.