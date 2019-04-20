Так, по информации Ораза, участниками крупной аварии, произошедшей утром, 20 апреля, на 181-м километре автодороги Алматы — Ташкент стали автомобиль Toyota, грузовик и пассажирский автобус.

По информации МВД Казахстана, сначала автомобиль марки Toyota столкнулся с припаркованным вдоль дороги грузовиком. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая дальнейшего столкновения с аварийными авто, совершил маневр и перевернулся.

В результате ДТП на месте погибли восемь человек, более тридцати доставлены в медучреждения. В больнице от полученных травм скончались еще трое. На месте дорожно-транспортного происшествия работают все необходимые спасательные службы.