На трассе «Алматы – Ташкент» перевернулся автобус, погибли 11 человек.

«20 апреля около 5 часов утра в Кордайском районе Жамбылской области, на 181-м километре автодороги «Алматы – Ташкент» произошло столкновение машины марки «Тойота камри» с припаркованным вдоль дороги грузовым автомобилем. Следовавший по трассе пассажирский автобус, избегая столкновения с вышеуказанными автотранспортными средствами, совершил резкий маневр и опрокинулся», – сообщает МВД Казахстана.

В результате ДТП на месте погибло 8 человек, 32 человека были доставлены в медицинские учреждения, где от полученных травм скончались еще 3 человека.

В аварийно-спасательных работах задействованы порядка 50 человек и 15 единиц техники оперативно-спасательных служб, медицины катастроф и полиции области, а также вертолетная техника «Казавиаспас».

Правоохранительные органы начали досудебное расследование по факту дорожно-транспортного происшествия по статье 345 части 4 Уголовного кодекса Казахстана.

По поручению министра внутренних дел создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников МВД и департамента полиции области. Вина водителей автотранспортных средств будет установлена в ходе расследования с учетом заключения судебных экспертиз.