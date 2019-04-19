23 апреля – Всемирный день книги и авторского права

Вы можете представить свою жизнь без книг? Я – точно нет. Думаю, меня поймут многие из тех, кто получил образование в советской школе. Но вполне допускаю, что молодое поколение не так трепетно, как мы, относится к ним, считая их анахронизмом. Им, интернет-поколению, это простительно.

Я вообще больная на книги. У меня вся сознательная жизнь ушла и уходит на собирание, формирование домашней библиотеки. Какая-то навязчивая идея. Мне они даже снятся…

Помню, как в юности купила альбом репродукций картин Ивана Шишкина. В суперобложке, в футляре. Шедевр полиграфии, а не книга. А запах… Меня даже не смутило, что книга была издана на французском языке (потом сама на шпаргалках писала на русском перевод названий его работ). Книга стоила 11 рублей 30 копеек. Когда я принесла ее домой, отец тут же перевел эту цену в килограммы не купленной говядины, а потом, посмотрев на мой отстраненный вид, сказал в сердцах: «Да лучше бы ты себе юбку новую купила!»

Теперь, по прошествии десятков лет, я всякий раз зарекаюсь покупать что-то новое – дай Бог прочесть то, что уже есть, что насобирала. Но, каюсь, стоит попасть в книжный магазин или подойти к лавке букиниста на Крытом рынке – все, забываются все зароки. И сегодня мой гардероб свидетельствует: она предпочла книгу!

А теперь, с возможностями интернета, я могу не то, что посмотреть, прочесть, но и купить у интернет-букинистов любимые с детства книги!

Не раз и не два ощутила всемогущество интернета на себе. Однажды в детстве девочка из соседнего дома дала мне прочесть замечательную книгу. Сюжет – классическая метаморфоза – превращение замарашки в опрятную девочку. Книга была прекрасно иллюстрирована, у нее был нестандартный формат… Потом мы сменили место жительства, связи с той девочкой оборвались. Но память, точнее – теплые впечатления о прочитанном, остались. Ни названия книги, ни тем более ее автора я не запомнила. Только имя главной героини – Грета… И вот благодаря одному этому имени интернет-поиск после долгих запросов, исканий, различных комбинаций выдал результат по искомой книге – это оказалась «Сказка про ленивую девочку» Зденека Милера, издательство «Артия». 1965-й год. Мы сделали скрины страниц этой книги, распечатали и переплели. Дочь пошла дальше. Желая сделать мне приятное, заказала через интернет эту книгу. Спустя месяц я держала ее в руках, не переизданную, а именно того же года издания в хорошем состоянии. Удовольствие обошлось недешево, но, поверьте, оно стоило того…

Книги, книги… Сколько узнано благодаря им, сколько интересных идей почерпнуто из них, сколько приятных часов проведено с ними. Они стоят на полке – молчаливые, в терпеливом ожидании, когда же человек возьмет их в руки, откроет и начнет читать. Нет, не даром книгу называют величайшим изобретением человечества. «Моя родина там, где моя библиотека» – под этим высказыванием великого гуманиста Эразма Роттердамского подпишутся миллионы библиофилов.

С 1996 года у любителей книг появился свой день в календаре событий. 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права. Генеральная конференция ЮНЕСКО решила отдать в этот день дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и культурному прогрессу человечества.

С 2001 года у книгоманов появилась еще одна традиция – выбирать один из городов планеты в качестве Всемирной книжной столицы сроком на один год. В 2019 году ею стал город Шарджа (ОАЭ). Выбор на этот город пал не случайно. В этом многонациональном городе особое отношение к книге, чтению и… к людям с ограниченными возможностями. Здесь живут под лозунгом «Читайте – вы в Шардже». Здесь проводятся симпозиумы по вопросам свободы выражения мнений, конкурсы молодых поэтов, семинары-тренинги по созданию тактильных книг по системе Брайля, а также многочисленные мероприятия, посвященные полиэтническому населению.

Официально Шарджа получит титул Всемирной столицы книги 23 апреля 2019 года, в день празднования Всемирного дня книги и авторского права. Кто знает, может и наш родной Шымкент когда-нибудь, пусть на год, станет Всемирной столицей книги. Кто знает… К слову, напомню, в 2020 году наш город станет культурной столицей СНГ.

Ближе к дате Всемирного дня книги во многих странах мира традиционно проводятся книжные ярмарки и выставки, публичные чтения произведений мировых классиков литературы и различные культурно-развлекательные мероприятия. Кстати, с 24 по 27 апреля в столице Казахстана – городе Нур-Султане пройдет IV Евразийская международная книжная ярмарка Eurasian book fair-2019. Эта ярмарка нацелена на популяризацию чтения, укрепление сотрудничества между издательствами, авторами, учреждениями культуры и образования, она будет способствовать развитию международных культурных связей.

Согласитесь, читать книги, особенно художественную литературу, это огромнейшее удовольствие. А еще их перечитывать…

В числе приобретений последних дней – книга Александра Борщаговского «Три тополя». На мой взгляд – это недооцененный писатель. Как он пишет! Какой у него талант подмечать детали, малейшие движения души. Вы тоже знаете этого автора. Да, да! Даже не сомневайтесь. Его рассказ «Три тополя на Шаболовке» стал основой сценария для фильма «Три тополя на Плющихе» с потрясающим дуэтом Дорониной и Ефремова. Не знаю, то ли с годами это, то ли с чем еще связано, получаешь кайф от смакования не только сюжета, но и каждого предложения, каждой главы добротного литературного произведения. Это происходит не только со мной. Эрнест Хемингуэй однажды подметил: «Все хорошие книги сходны в одном: когда вы дочитаете до конца, вам кажется, что все это случилось с вами, и так оно навсегда при вас и останется».

Читайте книги, не отказывайте себе в доступном и увлекательном удовольствии.

Фарида Шарафутдинова