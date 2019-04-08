Асемгуль Балташева возглавила «Правительство для граждан»
Решением единственного акционера – министерства цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК председателем «Правительства для граждан» назначена Асемгуль Балташева, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Фото: пресс-служба «Правительства для граждан»
Асемгуль Балташева родилась 8 июля 1977 года. Окончила Павлодарский государственный университет (специальность – «бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности»), Карагандинский государственный технический университет (специальность – «экономика и менеджмент»).
С 1997 до 2011 год работала на различных должностях в АО «Казахтелеком». С 2011 по 2012 год возглавляла РГУ «Центр обслуживания населения», после чего работала заместителем директора, а затем генеральным директором РГП «Центр обслуживания населения».
При создании госкорпорации «Правительство для граждан» возглавила дирекцию оказания государственных услуг. С мая 2017 года работала заместителем председателя правления.
Напомним, бывший глава госкорпорации Аблайхан Оспанов в минувшие выходные был назначен на должность вице-министра цифрового развития, оборонной и аэрокосмической промышленности РК.