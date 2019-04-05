Названы города Казахстана с самым дорогим и дешевым жильем.

Стоимость квадратного метра по стране в первом квартале этого года оказалась в среднем на 2.2% выше, чем в конце прошлого года.

Несмотря на политические перестановки, курсовую динамику и сезонность, рынок жилья в Казахстане пока демонстрирует не столь масштабные изменения.

Так, стоимость квадратного метра по РК в первом квартале этого года оказалась в среднем на 2.2% выше, чем в четвертом прошлого. В целом положительная динамика наблюдается в 14 регионах страны, передает Krisha.kz.

В Казахстане предложили уголовно наказывать перекупщиков ж/д билетов.

Аналитики заметили, что наиболее устойчивы цены на жилье в столице Казахстана. Квартальный показатель там максимально близок к уровню четвертого квартала 2018 года (+0.05%). В Алматы он вырос на 3.4%.

В лидерах — Тараз, Атырау, Кокшетау (+5%) и Шымкент (+5.3%).

Отрицательная динамика наблюдалась в Кызылорде (—1%) и в наибольшей степени в Атырау (—4.5%).

Относительно первого квартала 2018 года индекс стоимости жилья в РК вырос на 4.4%. Здесь лидируют Алматы (+9.4%), Усть-Каменогорск (+10.8%) и Шымкент (+16.1%). Снижение зафиксировано только в трех городах: Кызылорде (—3.6%), Актобе (—4.1%) и Актау (—8.5%).

Что касается актуальных показателей, то за последний месяц они выросли в среднем на 0.6%.

В марте положительная динамика наиболее заметна в трех городах: Караганде (+1.3%), Нур-Султане (+1.6%) и Петропавловске (+2.1%). Снижение произошло в Семее (—0.3%), Таразе (—0.8%) и Кызылорде (—2.1%). В других населенных пунктах изменения минимальны или вовсе отсутствуют.

Топ-5 городов с наиболее дешевым жильем:

Кызылорда — 135 675 тг/кв. м.

Актобе — 148 550 тг/кв. м.

Тараз 155 475 тг/кв. м.

Семей — 169 050 тг/кв. м.

Павлодар — 175 750 тг/кв. м.

Топ-5 городов с наиболее дорогим жильем:

Алматы — 377 000 тг/кв. м.

Нур-Султан — 332 950 тг/кв. м.

Атырау — 265 075 тг/кв. м.

Шымкент — 226 200 тг/кв. м.

Караганда — 207 100 тг/кв. м.

При этом в Алматы и Шымкенте положительная динамика стабильна — цены последовательно обновляют предыдущие рекорды. По мнению экспертов, коррекция запросов продавцов на рынке жилья минимальна и носит преимущественно технический характер. В частности, это связано с изменением структуры рынка и частичным восстановлением после ударной долларизации прошлых лет.