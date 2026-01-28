Аким Шымкента вручил ключи от квартир еще 23 семмьям

В Шымкенте продолжается реализация программ по обеспечению населения доступным жильем. Сегодня 23 семьи, состоящие в очереди на жилье, получили ключи от арендных квартир в микрорайоне Асар-2.

Новые квартиры предоставлены из коммунального жилищного фонда города. Среди новоселов — многодетные и неполные семьи, люди с инвалидностью, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В торжественной церемонии вручения ключей принял участие аким города Шымкента Габит Сыздыкбеков. Он отметил, что расширение фонда арендного жилья и обеспечение граждан собственным жильем остаются одними из приоритетных направлений работы городской администрации.

Процесс предоставления жилья осуществляется планомерно, с соблюдением всех процедур и требований законодательства, что обеспечивает прозрачность и равный доступ граждан к государственной поддержке.