Не везет узбекистанцам на наших дорогах, порой – трагически не везет. Да и нас, казахстанцев, не назовешь автовезунчиками.

Ранним утром в минувшую субботу в Кордайском районе соседней с нами Жамбылской области, на 181 км автодороги Алматы-Ташкент произошло столкновение. На дороге вдруг стало тесно Toyota Camry и грузовому автомобилю. Оба двигались в одном направлении. Водитель автобуса попытался объехать грузовик. Но автобус опрокинулся. По сообщению пресс-службы МВД РК на месте погибли восемь человек, еще 32 были доставлены в медучреждения, где трое из них от полученных травм скончались. Итого 11 погибших, в числе которых граждане Казахстана и Узбекистана. Причины трагедии выясняются…

А более года назад, 18 января 2018 года, на трассе Самара-Шымкент в Иргизском районе Актюбинской области сгорел автобус с гражданами Узбекистана, направлявшимися на заработки в Россию. В те дни был жуткий мороз. По пути в автобусе замерзла солярка, один из водителей, чтобы согреться, зажег паяльную лампу. Возник пожар. Автобус загорелся, погибли 52 пассажира, выжили двое пассажиров и трое водителей этого злополучного автобуса.

Между этими трагедиями за год произошли еще десятки ДТП, в том числе с человеческими жертвами. Люди скорбят, выражают соболезнования семьям погибших, задаются риторическими вопросами, дают свои советы. «… пора проводить с водителями профилактические беседы, а нарушителей очень строго наказывать», «Как же страшно, столько людей погибло по чьей-то глупости и неосторожности. На дорогах надо очень внимательно вести, не садиться пьяным или сонным за руль», «В последнее время очень страшно выезжать на трассы, там большая скорость и если что-то случится, то не успеешь среагировать, водитель же пытался избежать столкновения».

Если по последней трагедии выводы еще впереди, то причины прошлогодней январской изучены основательно. На днях начался суд над владельцем автобуса, в котором сгорели 52 гражданина Узбекистана. Ранее суд Актобе приговорил трех водителей этого автобуса к 5 годам лишения свободы, механика и учредителя фирмы – к 3,5 годам колонии-поселения. И только владелец автобуса – Ордухан Мехтиев – оставался на свободе. После случившегося его объявили в международный розыск. 1 декабря он был задержан в Узбекистане и экстрадирован в Казахстан.

Хотите знать по какой статье его обвиняют? По статье 348 УК РК «Недоброкачественный ремонт транспортных средств, выпуск в эксплуатацию заведомо технически неисправных транспортных средств лицом, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц». 24 апреля в Сарыагашском райсуде пройдет второе заседание по делу Ордухана Мехтиева. Ему грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. А кто вернет семьям 52 погибших? Родителям – их заживо сгоревших детей, сиротам – погибших пап и мам?

Если ты отправляешь автобус в такую дальнюю дорогу, да еще в лютый мороз, то ты как минимум поинтересуйся, исправна ли техника, работает ли в твоем авто система обогрева, вентиляции, все ли нормально с резиной, есть ли антифриз, достаточно ли топлива и где по трассе водитель будет заправляться топливом? А еще – как часто будут сменяться водители, не заснет ли кто-то из них за рулем? Это же такая ответственность – вести зимой, в лютый мороз по гололеду автобус, забитый живыми людьми! Как выяснило следствие по этому случаю, автобус проходил техосмотр не за неделю или даже за месяц до поездки, а НЕСКОЛЬКО ЛЕТ НАЗАД! У владельца автобуса не было лицензии на регулярные пассажирские перевозки. Поразительная наглость, возмутительная жадность наживы. А где же контроль соответствующих служб, позволивших выйти на трассу этому, простите, «гробу на колесах»?!

Сколько говорено про то, что водителям на трассе не дают покоя гаишники, которые озабочены одним – снять мзду с проезжающих авто. За определенную денежку они закроют глаза на любые нарушения… Уважаемые гаишники, пожалуйста, направьте свое рвение в нужное для людей – для пассажиров русло. Будьте принципиальными в вопросах безопасности движения. Вспомните, наконец, о чести мундира, об офицерской чести.

Когда же до нас до всех дойдет, что дорога – это зона повышенной опасности. Что дорога не терпит дилетантского к ней отношения – лихачества, безалаберности, пьянства за рулем, превышения скоростного режима, байги на дороге, гонок. Люди, учите и соблюдайте правила движения! К счастью, у нас нет войны, но то, сколько людей ежегодно гибнет на дорогах, говорит об объявленной нам кем-то невидимой войне с нашей глупостью.

Как подтверждение этого еще одно ДТП, случившееся в СКО 20 апреля. О нем сообщил Zakon.kz со ссылкой на «Уральскую неделю». За рулем Lada Largus находился школьник. Он попросил у деда ключи автомашины и поехал вместе с одноклассниками за тюльпанами. На обратном пути произошло ДТП, авто опрокинулось. В результате шесть учеников получили различные травмы. Одна школьница госпитализирована в больницу в крайне тяжелом состоянии. К слову, за рулем был сын полицейского, хотя, какое это теперь имеет значение…

В сентябре прошлого года депутат Сената Дулат Куставлетов на пленарном заседании Палаты отметил, что смертность от ДТП в Казахстане выше, чем в Швеции, почти в 6 раз! На 100 тысяч населения у нас в ДТП ежегодно гибнут 11-12 человек, в Швеции – два.

В 2017 году в результате ДТП в Казахстане пострадали свыше 24 тысяч человек, из которых около 2000 погибли.

Какие еще нужны факты и цифры, чтобы мы все стали дисциплинированнее на наших же дорогах?!

Фарида Шарафутдинова