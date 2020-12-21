Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности свыше 200 нарушителей за ненадлежащее содержание дорог.

На территории Туркестанской области стражами порядка проводится комплекс профилактических мероприятий по снижению аварийности на дорогах, в том числе с привлечением к ответственности должностных лиц организаций, ответственных за содержание дорог, сообщает пресс-служба ДП Туркестанской области.

За 11 месяцев текущего года сотрудниками Управления административной полиции ДП Туркестанской области проведено 1914 проверок дорог и улиц области, которые охватили 19870 километров. По итогам проверок полицейскими выявлено 5705 недостатков, компетентным организациям выдано 1887 письменных предписаний об устранении выявленных нарушений, из них 1831 на сегодняшний день устранено.

В отношении 217 должностных лиц, своевременно не выполнившим выданные предписания, составлены административные протоколы по статьям КоАП РК: 630 “Повреждение дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений”, 631 “Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и других дорожных сооружений” и 462 “Воспрепятствование должностным лицам государственных инспекций и органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, невыполнение постановлений, предписаний и иных требований”. Наложены административные штрафы в размере от 10 до 20 МРП.

Кроме того, заменены 19 светофорных объектов на светофоры нового типа, в 16 аварийных зонах установлены искусственные дорожные препятствия, установлены 645 дорожных знаков и обновлено 387 устаревших дорожных знаков.

Построено 4 километра велодорожек и 17 километров тротуаров. Как отметили полицейские, мероприятия в данном направлении находятся на контроле руководства Управления административной полиции ДП Туркестанской области.

В Комитет административной полиции МВД РК, акимат Туркестанской области и районные акиматы направлены рекомендательные письма по развитию инфраструктуры и предупреждению дорожно-транспортных происшествий на автодорогах республиканского и областного значения.