В дежурную часть Сайрамского РУП поступило сообщение о том, что на 667 км трассы Алматы-Ташкент-Термез произошло дорожно-транспортное происшествие, передает Otyrar.KZ.

Прибывшие на место ДТП стражи порядка установили, что неизвестный водитель совершил наезд на пешехода, который попытался перейти дорогу в неустановленном месте.

В результате чего, пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия, а водитель скрылся с места ДТП.

При тщательном осмотре полицейские обнаружили на месте ДТП разбитые осколки от неустановленной грузовой автомашины.

В результате принятых розыскных мер задержали подозреваемого в смертельном наезде на пешехода и доставили его в РОП.

Водитель грузовой автомашины марки Mercedes направлялся в сторону Ташкента и сбил по дороге пешехода, жителя Алматы, а после, испугавшись ответственности, скрылся с места ДТП.