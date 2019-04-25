В Шымкенте немало земель, которые не используются. У них есть владельцы, но почему-то осваивать свои участки они не спешат.

Консультации по самым проблемным вопросам дает заместитель акима Шымкента Бауыржан Мамыталиев в Инстаграм.

«Сегодня вместе с представителями Прокуратуры города Шымкента, районных акиматов, Департамента земельного кадастра и технического обследования недвижимости филиала НАО «Правительство для граждан» по городу Шымкент, Управления архитектуры и градостроительства, Управления земельных отношений и по контролю за использованием и охраной земель провел совещание по вопросам своевременного освоения и целевого использования земель города.

Отмечу, специалисты управления земельных отношений обследовали 1843 неосвоенных земельных участков. 419 из них коммерческого назначения, 1249 — сельхозназначения и 175 — ИЖС. По результатам обследования установлено 588 земельных участков, которые своевременно не освоены, — пишет акима Шымкента Бауыржан Мамыталиев.

И напоминает, что «в случае своевременного неосвоения собственникам придется оплатить земельный налог в размере 10-кратной ставки.

Поэтому хочу напомнить собственникам земель, если у вас есть участок, то освоить его необходимо в течение трех лет в соответствии с его целевым назначением».