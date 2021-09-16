В Туркестанской области полицейские задержали мошенника, незаконно продавшего земельный участок.

В отдел полиции Сарыагашского района с заявлением обратился один из жителей о том, что стал жертвой мошенничества. Со слов сельчанина, некий знакомый в апреле 2019 года продал ему восемь соток земли за полмиллиона тенге. Однако, спустя год выяснилось, что документы на приобретенный земельный участок оказались недействительны. Потерпевший потребовал вернуть деньги или оформить документы, однако аферист так и не выполнил обещанного.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

Получив сообщение, следственно-оперативная группа районного отдела сразу же приступила к раскрытию преступления. В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого и задержали его в Кокшетау. По факту мошенничества в настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемый находится под стражей.