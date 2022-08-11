На 4 млн обогатился мошенник, обещавший помощь в приобретении земельного участка

Житель Туркестанской области стал жертвой мошенника и обратился с заявлением в полицию.

По словам потерпевшего, малознакомый человек пообещал помочь ему в приобретении 12 соток земли. Таким образом, в марте 2022 года подозреваемый обманным путем выманил у него 4 миллиона тенге. Однако, до сегодняшнего дня так и не выполнил обещанного, и не вернул деньги.

Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК «Мошенничество».

В результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в управление полиции. Им оказался безработный местный житель.

Как выяснилось, подозреваемый с целью «легкой наживы» под разными предлогами обманом выманил деньги у потерпевшего. Полученные деньги мошенник потратил на собственные нужды.

В настоящее время в отношении подозреваемого проводится досудебное расследование.