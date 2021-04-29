ОБЪЯВЛЕНИЕ!!!

Акционерное общество «Социально-предпринимательская корпорация «Shymkent» объявляет о начале приема документов на конкурс по передаче в доверительное управление земельных участков для размещения объектов уличной торговли и (или) услуг. Cрок приема заявок с 4 по 19 мая.

Список земельных участков, выставляемых на конкурс:

— Абайский район, ул. Гагарина, б/н, площадь 0,0009 га (22-327-040-055); — Абайский район, ул. Казына, б/н, площадь 0,0009 га (22-327-028-056); — Енбекшинский район, 16 мкр., б/н, 0,0012 га (22-329-007-160); — Енбекшинский район, мкр. Терискей, б/н, площадь 0,0016 га (22-329-005-253); — Каратауский район, мкр. Нурсат, б/н, площадь 0,0009 га (22-330-050-259).

Для участия в конкурсе необходимо в течение 10 рабочих дней (с 09:00 часов 4 мая 2021 года до 18:00 часов 19 мая 2021 года) предоставить документы во Фронт-офис (город Шымкент, улица Еримбетова, 304/Г, 1-этаж, бизнес-центр «Заңғар»).

Дата проведения заседаний комиссии будет опубликована на сайте. Кроме того, просим следить за информацией о проекте «1000 торговых точек» в официальной странице Instagram @shymkent_invest.