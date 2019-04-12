Новшества в системе образования. В начальных классах обучение казахскому языку будет более углубленным.

Обучение по физике, химии, в основном точным наукам, на английском языке будет проводится в 10-11 классах. Главной задачей преподавателей будет научить детей пользоваться полученными знаниями и заниматься самостоятельно. Чтобы повысить качество образования, учителей снова отправят на курсы.

Планируем 144 тысячи преподавателей, 82 психолога и классных руководителей обучить на курсах повышения квалификации. Для этого материально-техническая база школ будет укреплена, — сказала на встрече с жителями Туркестанской области министр образования и науки РК Куляш Шамшидинова.

Куляш Шамшидинова, министр образования и науки РК: «За годы независимости в республике было построено 1672 школы. И большая часть — 521 построена в Южном Казахстане. За три года в Туркестанской области планируется строительство еще 20 школ. Из них шесть будут сданы в текущем году.

В Шымкенте до 2021 года построят 9 школ, из них шесть сдадут к новому учебному году.