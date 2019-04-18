Общественность и пресса следят за ситуацией, произошедшей с жетысайскими тремя сестрами, которые пострадали от рук мачехи. Сейчас они в больнице продолжают лечение.

Детей мужа она содержала в условиях, подобных тюремному режиму. Методы наказания, принятые по отношению к нарушившим девочкам, записывались в специальную тетрадь и велись в виде плана.

Журнал, где были записаны наказания в отношении девочек, родные передали следователям. Когда читаешь записи, содрогаешься. Мачеха предоставляла самим детям выбирать меры наказания.

Динмухамед Койымбетов, родственник девочек: «В этой тетради написано, если я не сдержу обещание, то получу наказание побив саму себя камнем. Два часа била. Вот, Милана, не выполнившая обещание, била саму себя камнем. Еще два часа».

Родные говорят, чтобы ситуация не получила широкой огласки врачи хотели выписать девочек. Изменить решение помогло то, что дело было на строгом контроле министерства.

Пернебай Сыдыков, врач-травматолог Жетысайской центральной больницы: «Согласно протоколу мы лечим пять дней. Поэтому мы хотели девочек выписать сегодня. По просьбе родных мы перевели их в другое отделение и приняли решение продолжить лечение».

У ограниченной в свободе бессердечной женщины есть сын, которому 1 год семь месяцев. Кроме этого она на седьмом месяце беременности. Возмущенная действиями мачехи родня девочек требует сурового наказания.

Ернар Балабеков