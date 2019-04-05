В Туркестанской области обсудили вопросы борьбы с наркопреступностью.

В прокуратуре Туркестанской области прошла коллегия по вопросам эффективности деятельности государственных органов по противодействию наркопреступности.

По результатам работы уполномоченным органам указано на их низкую эффективность, в первую очередь полиции, таможенных и пограничных служб.Так, в 2018 году в области зарегистрировано 680 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом полицией искусственно завышались показатели, вследствие чего каждый второй факт прекращен по реабилитирующим основаниям, сообщает прокуратура Туркестанской области.

Также отмечено, что в прошлом году полицией не выявлено ни одного случая контрабанды героина, тогда как в России задержаны 5 лиц, ранее проезжавшие транзитом через территорию области.

По итогам коллегии, участникам даны конкретные поручения по пресечению деятельности преступных групп в сфере наркобизнеса.