Полицейские Шымкента возьмут под опеку воспитанников детского дома.

Начальник Департамента полиции города Шымкент полковник полиции Жумаханбетов Е. на аппаратном совещании, проведенном с личным составом, предложил взять под опеку воспитанников детского дома №4.

Сотрудники личного состава единогласно поддержали.

В настоящее время в детском доме №4 воспитываются 92 ребенка. В 2018 году окончили 17 выпускников. Созданное в 1957 году Государственное учреждение Сайрамская школа-интернат №3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 1992 году было преобразовано в Сайрамский детский дом № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

С 24 сентября 2014 года зарегистрировано как коммунальное государственное учреждение детский дом №4 города Шымкента.