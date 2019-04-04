Шымкентские полицейские гостеприимно встретили туристов из Франции.

Семья Брайн из Франции впервые приехала в Казахстан. Полицейские не только нашли безопасную парковку для автомашины иностранных гостей, но и показали им достопримечательности города.

Старший лейтенант полиции г. Шымкент, в совершенстве владеющий английским языком, Толеген Боранбаев стал для гостей находился гидом-переводчиком. Главный полицейский города Ералы Жумаханбетов лично пригласил гостей из Франции приехать в Шымкент в 2020 году, когда мегаполис будет культурной столицы СНГ.

Французы были тронуты довольны гостеприимством полицейских и особым вниманием к гостям, сообщает пресс-служба ПД.