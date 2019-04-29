Сегодня, 29 апреля 2019 года, в 16.00 часов по адресу: ул. Кожанова, б/н, в здании Дорожно-патрульного полка Местной полицейской службы Департамента полиции города Шымкент в рамках проекта «Шымкент- адалдық алаңы» пройдет рейд «Адалдық жолында».

В мероприятии примут участие сотрудники проектного офиса «Шымкент — адалдық алаңы» и Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по городу Шымкент, а также сотрудники городского Департамента полиции и члены Специальной мониторинговой группы, сообщает Пресс-служба Департамента полиции города Шымкент.

В ходе четырехдневного рейда в городе будут выявлены нарушения правил дорожного движения.

Проект способствует формированию антикоррупционной культуры среди населения города. Также мы надеемся, осуществление общественного контроля обеспечит тесное взаимодействие с гражданским обществом.