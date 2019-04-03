Ребенка, который по халатности медицинских сестер получил сильнейшие ожоги в городской инфекционной больнице Шымкента, все же перевозят на лечение в Алматы. На этом настояла мама ребенка.

В свою очередь, поручение об этом дал министр здравоохранения РК Елжан Биртанов.

Сегодня спецрейсом малыш с мамой будет отправлен из Шымкента в Алматы, где ему сделают полную диагностику внутренних органов на новейшем оборудовании.

Напомним, что вчера на брифинге, который дали и.о. руководителя управления здравоохранения и главный врач городской инфекционной больнице, прозвучали слова о том, что ребенок не нуждается в лечении в столичной клинике и его состояние удовлетворительное. Однако, как выяснилось малыш находится в реанимации. И его мама настаивала на срочном переводе ребенка в столичное медицинское учреждение.

Но все же ребенка решили перевезти не в Нур-Султан, а в Алматы. Возможно, из за более короткого перелета.

Напомним, что ребенок был госпитализирован с диагнозом «ОРВИ со средней тяжестью» на скорой помощи 25.03.2019 в 11:49 в Городскую инфекционную больницу Шымкента. В связи с жалобой матери на запор была назначена очистительная клизма. Процедура проводилась 28 марта медицинской сестрой, работающей в больнице. При проведении процедуры она не проверила температуру воды, в связи с чем ребенок получил термический ожог.

По данному факту проведено служебное расследование в инфекционной больнице комиссией внутреннего аудита, также проводится проверка со стороны ДООЗ по Шымкента с участием Управления здравоохранения.

Температура воды в клизме была 50-60 градусов, вместо положенных 30 — 35.