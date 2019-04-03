В ходе визита планируются переговоры Главы государства с Президентом РФ Владимиром Путиным в узком и расширенном форматах, а также встречи с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко и представителями творческой интеллигенции России, об этом сообщает пресс-служба Акорды.

Кроме того, Президент Казахстана примет участие в церемонии возложения цветов к Могиле неизвестного солдата.

По итогам официального визита ожидаются совместное заявление глав государств для представителей средств массовой информации и подписание ряда двусторонних документов.