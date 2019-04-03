После публикации материала о проблемах с канализацией в одном из домов в Шардаре, в редакцию нашего портала позвонили представители обслуживающей дом компании и дали разъяснение.

«Насчет канализации нет проблем. В Шардаре работает три канализационных насосных станции, одно канализационное очистительное сооружение. Всё работает в норме. Несмотря на то, что у жителей этой многоэтажки нет договора с нами и оплату они не производят, мы их обслуживаем в рабочем режиме. То что застряло в канализации внутри дома — это территория не наша. А после основного, первого, колодца обслуживаем мы. На сегодняшний день проблем нет. Все проблемы устранены», — пояснил директор ГКП «Шардара Сервис» Акбаров Курмангазы.

В отделе ЖКХ города Шардары нам пояснили, что работу всю проводят в плановом режиме. На месте провели полную очистку.

Жительница дома Базаркуль Калдыбекова так же подтвердила, что проблема с канализацией сейчас решается, идут работы по прочистке труб и даже не ожидала, что иногда многолетние проблемы могут решаться в считанные часы.

Шуддин Саидов