Все своё детство Сейиткарим Абдурахманов провел на Кошкарате. Мужчина вспоминает, тогда вода в роднике была кристально чистой. Её пили, здесь же рыбачили. От сегодняшнего безобразия у мужчины в груди сжимается сердце.

Сейиткарим Абдурахманов, житель Абайского района г. Шымкента: «Канализационные колодцы забиваются нечистотами и, наполнившись, стекают прямо в Кошкарату. А когда-то, мы, детьми, наполнив майку водой, пили из речки».

Новость о массовой гибели рыбы на реке Кошкарата всполошила шымкентцев. Разных размеров и видов она плавала в воде брюхом кверху. Экологи провели экспертизу воды и заявили, что неподалеку от места мора рыбы проходит центральная канализация. Это и стало основной причиной гибели пресноводных.

Серик Сарбасов, представитель департамента экологии по г. Шымкенту: «По факту гибели рыбы департаментом экологии были взяты пробы с 12 точек реки для выявления вредных веществ. На километр выше против течения, с того места, где была зафиксирована гибель рыбы, как выяснилось, проходит центральная канализация. По факту сброса канализационных стоков органами внутренних дел возбуждено уголовное дело по статье 328-й части 2-й уголовного кодекса РК».

Руководство шымкентского водоканала с заключением департамента экологии не согласно. Пробы воды экологами были взяты 9 апреля, а факт слива из канализационных колодцев зафиксирован 12-го. Это подтверждено документально.

Ирина Казаринова, представитель ТОО «Водные ресурсы — маркетинг»: «Мы не согласны с результатами проверки рабочей группы. Рыба не умирает от нечистот, она гибнет от химикатов. Мы провели собственное расследование, взяли пробы воды там, где была найдена мертвая рыба».

С утверждением коммунальщиков не согласны опытные рыбаки. Говорят, что рыба как раз-таки может погибнуть от канализационных стоков. На Кошкарате обитает несколько видов рыб. Самая ценная из которых – речная форель. Это пресноводная рыба, требующая для обитания чистой холодной воды.

Сергей Ефремов, администратор клуба охотников и рыбаков по Туркестанской области: «Рыба отравилась от химических элементов, которые попали с канализационными стоками именно в речку Кошкараты. Водоканал отчитался, что химический элемент не может повлиять на жизнедеятельность. Вспомните, чем вы пользуетесь? «Фери», ядохимикатом «Кротом», «Белизной». Это химические элементы, в их состав входят материалы не совместимые с жизнью. Как она не может повлиять и на их популяцию?»

Окончательные выводы делать рано. Виновные в экологическом бедствии пока не найдены.

Шынар Оразова