Ремонт центральной дороги в Шымкенте растянулся на три года.

Жителям микрорайона Тассай ходить по колено в грязи в сезон проливных дождей не привыкать, а некоторые и вовсе не могут добраться до дома, преодолевая препятствия, которые возникли из-за починки дороги. Когда закончится ремонт, начавшийся в 2016 году, жителям неизвестно.

«Я вон там вот упала, посмотри, ну что это такое? Провожала внука в школу и вот такое вот происходит. Я инвалид, мне 2 операции сделали. Даже автобусы не останавливаются, потому что просто негде!», — рассказывает пожилая жительница, отряхивая грязь.

Жители Тассая с ужасом ждут каждую весну. Ведь сезон проливных дождей превращает недостроенную улицу Тауке-хана в настоящее месиво грязи. Порой приходится преодолевать препятствия, чтобы добраться до дома.

Жаксыгуль Толегенова, местная жительница: «Два года уже вот в таком безобразном состоянии все. Здесь были ворота у меня. Три метра внутрь уже взяли. Мы вам создадим условия, не бойтесь, сказали тогда подрядчики. А когда сделали свои дела, все никаких условий. Вся вода в мой дом заходит. Говорю им, а они завтраками только кормят. Муж на нервной почве даже в больницу попал. Машины не смогут заехать, все. Теперь, не знаю что делать».

Если расширение дороги и грязь можно и потерпеть, то один из жителей вовсе боится того, что проложенные под его окнами трубы водоснабжения могут подтопить его дом.

Ремонтные работы по улице Тауке-хана ведутся уже третий год, все это время жителям приходится терпеть невыносимые условия. О законности укладки труб под окнами жилого дома, мы спросили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Шымкента.

Абай Турханов, заведующий отделом транспорта и автомобильных дорог отдела ЖКХ г. Шымкента: «Жители получили компенсацию, остался не отремонтированным небольшой участок дороги. До конца года планируем уже закончить. А что касается этого конкретного дома, то там будет проложена специальная сетка, которая закроет трубы и это соответствует всем нормам и стандартам».

Жания Алимжан