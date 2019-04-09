В Туркестане стартовала «Неделя здоровья Турция- Казахстан», организованная Министерством здравоохранения РК и Управлением здравоохранения Туркестанской области.

Об этом на брифинге в службе центральных коммуникаций заявили руководитель управления здравоохранения Туркестанской области Мукан Егизбаев и президент Международного Казахско – Турецкого университета им.Ясави, профессор Болатбек Абдрасилов. Также на пресс-конференции с докладами выступили руководитель группы «Неделя здоровья Турция-Казахстан» по Европейским объединениям и иностранным делам Ариф Четин, представитель ректора Международного Казахско-Турецкого университета имени Ходжа Ахмеда Ясави, профессор доктор Женгиз Томар.

С 8 по 14 апреля хирург, уролог, офтальмолог, пластический хирург, акушер-гинеколог, детский хирург, анестезиолог-реаниматолог, ЛОР врач и другие высококвалифицированные специалисты из Турции будут проводить прием и лечение больных Туркестанской области.

Ведущие иностранные врачи ведут прием в Туркестанской городской детской больнице, в Областном перинатальном центре №3 и клинико-диагностический центре городе Туркестан. Руководитель группы «Неделя здоровья Турция-Казахстан» по европейским объединениям и иностранным делам Ариф Четин отметил, что данная акция — это дань уважения братскому народу Казахстана, в том числе и к святой для всех тюрксих народов Туркестанской земле.

«Казахстан — для Турции всегда была и останется братской, близкой по духу страной. А Туркестан все туркистанцы знают как Атажурт. Поэтому мы неразделимы веками. Неделя здоровья, которая стартовала в этом регионе, дань уважения нашим братьям. Лучшие врачи из Турции на этой неделе абсолютно бесплатно осматривают и оперируют пациентов Туркестанкой области. В ближайшее время мы планируем увеличить проводить такие мероприятия не неделю, а в течение одного месяца», – сказал Ариф Четин.

Кроме того, на клинической базе медицинского факультета Университета Ходжа Ахмеда Ясави для врачей Туркестанской области будут проведены семинары-тренинги на тему «Радиология», «Неотложная помощь и ТРИАЖНАЯ система», по результатам которых будут вручены сертификаты.