История трех несовершеннолетних сестер, над которыми долгие месяцы истязалась мачеха получила продолжение. Девочек два дня назад в Шымкент и поместили в центр социальной адаптации. Теперь девочки будут под защитой государства, до решения суда.

Сейчас с ними занимаются психологи и социальные педагоги. Сестры скрыты не только от журналистов, но и от родственников. Отца девочек хотят лишить родительских прав.

Но этот вопрос еще не решен. Но, как оказалось, девочки часто вспоминают своего папу и скучают. В первый день пребывания в Центре у девочек были панические настроения, — говорят его работники.

Куманалиева Назгуль, сотрудник ЦАН г. Шымкента: «20 апреля к нам из Жетысайского района привезли трех несовершеннолетних девочек. С ними работают психологи, они прошли медицинский осмотр. Кушают и питаются хорошо. В нашем центре они себя чувствуют нормально, привыкают. А в первый день была у них паника, но сейчас потихоньку адаптируются. Но часто спрашивают про своего отца.

Девочки пережили не только психологический шок. Почти два года сестра терпели побои издевательства от мачехи. По факту возбуждено уголовное дело. Обвиняемой сейчас вменили подписку домашний арест.

Рассказывают девочки: «Она за волосы таскала нас. Била по голове. Била нас плосками, обжигала горячей водой. Била по ногам и плечам. Потом сажала на печь и приказывала молчать и никому не говорить».

Сожительница мужа сейчас находится под домашним арестом. Ее маленький сын тоже в Шымкенте, пока его определили в Дом малютки.

Шуддин Саидов