Казахстанцев напугала фотография гигантской ящерицы, которую рассылают в сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Пользователи мессенджеров распространяют снимок варана с закрытыми глазами и окровавленной мордой. Предположительно, животное уже мертвое.

В описании к снимку сообщается, что варана нашли в Жетысае Туркестанской области. Некоторые пользователи отметили, что на фотографии может быть изображен среднеазиатский серый варан. К слову, этот вид ящерицы как раз обитает в южных регионах Казахстана.

Чиновники Туркестанской области ответили, что не обнаруживали в регионе мертвых варанов.

«В акимате Жетысая не в курсе данного инцидента. Они опровергают, что этот факт мог быть зафиксирован у них. Скорее всего, это неверная информация. К тому же местность на фото не схожа с Жетысаем. Некоторые предполагают, что данный снимок был сделан в Мексике. По крайней мере, ранее в сети публиковалась похожая фотография с мертвой ящерицей», — сообщили в пресс-службе областного акимата».