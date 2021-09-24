На пульт 102 Жетысайского РОП обратилась жительница района о том, что возле одного из магазинов обнаружена девочка, которая возможно заблудилась.

Стражи порядка оперативно прибыли на место происшествия, опросили заблудившуюся девушку. Однако им не удалось получить какую-либо информацию. Далее выяснением всех обстоятельств занялись ювенальные полицейские. С целью установления личности девушки и адреса проживания сотрудники полиции связались с учебными, медицинскими и другими соответствующими учреждениями.

Именно в тот момент, когда стражи порядка проводили поисковые мероприятия, на пульт 102 дежурной части поступило сообщение от родственницы пропавшей девушки.

Сельчанка рассказала, что не может найти свою младшую сестру и обратилась за помощью к полицейским. Как выяснилось, найденная возле магазина девушка оказалась сестрой, которую разыскивала жительница района.

Стражи порядка вернули найденную девушку ее родственникам.