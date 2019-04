Ученица 12 класса НИШ ФМН города Шымкент Арайлым Азимхан получила приглашение на поступление в 8 вузов мира.

Это — Queen Mary, Brsitol, Kingston в Англии, New York Institute of Technology и The New School в США, John Cabo в Италии, Monash в Австралии и American University of Paris во Франции, сообщили в пресс-службе школы НИШ ФМН.

.«За годы обучения в школе имени первого Президента Республики Казахстан я достигла немало вершин : как и духовных, так и академических. Мне очень радостно, что меня пригласили в лучшие вузы мира. Для меня и моей семьи это, конечно, хорошая новость. Я очень горда тем, что я являюсь выпускницей НИШ ФМН. И хочу чтобы моя школа тоже мной гордилась. Поэтому, в будущем мне хотелось бы внести вклад в развитие моей страны», -говорит Арайлым.

Чтобы получить приглашение из лучших ВУЗов мира выпускница НИШ ФМН Шымкент прошла специальные тестовые задания. По результатам экзамена SAT Reasoning она набрала 1280 балов, а средний балл IELTS у нее 7 из 9.

Так же, Арайлым Азимхан подготовила видеоролик, где она рассказывает о себе и про свою школу. По словам выпускницы, ее творческий подход оценили и за рубежом.

Пока Арайлым не определилась какой из 8 университетов она выберет. Но точно знает, что ее будущая профессия будет связана с маркетингом, менеджментом и бизнесом.